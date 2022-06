Pnrr: Cna Sicilia punta sulle comunità energetiche

(ANSA) - RAGUSA, 23 GIU - "Le comunità energetiche: dal Pnrr un'opportunità per la transizione ecologica" è il tema del convegno organizzato dalla Cna Territoriale di Ragusa in collaborazione con la Logos. Un evento itinerante che toccherà le altre province isolane, sotto il coordinamento di Cna Sicilia. Prima tappa dunque nella città iblea, dove ha partecipato l'assessore regionale all'Energia, Daniela Baglieri, che ha dato così il via al suo road show. Una circostanza che ha consentito all'esponente del governo Musumeci di "chiarire i piani fissati dal piano regionale, con particolare rilevanza sugli aspetti legati al fotovoltaico e all'eolico. Senza dimenticare, però, quello concernente le comunità energetiche che, in un periodo storico come quello attuale, consente ai territori di organizzarsi in maniera differente per fornire l'opportunità ai semplici cittadini ma anche agli imprenditori di operare con minori spese attraverso il contenimento dei costi dell'energia, diventati, in questa fase, davvero problematici". A coordinare i lavori è stato Maurizio Merlino, responsabile Installazione e impianti di Cna Sicilia. Il presidente della Cna territoriale di Ragusa, Giuseppe Santocono, ha parlato di "una sfida di cruciale rilevanza per la contemporaneità evidenziando che, a partire dal 2020, le disposizioni normative italiane hanno consentito un notevole passo in avanti nel campo delle Comunità energetiche rinnovabili, un modello innovativo e solidale di gestione dell'energia molto diffuso nel Nord Europa". (ANSA).