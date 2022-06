Pil: Brunetta, Confindustria presidente dei catastrofisti

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - "Il presidente dei catastrofisti è il presidente di Confindustria", parlava di "recessione tecnica.

Confindustria ha sbagliato". È un passaggio dell'intervento di Renato Brunetta, ministro della Pubblica amministrazione, in collegamento col Festival del Lavoro a Bologna. La precisazione, ha detto Brunetta, "da prof", anche dopo aver ascoltato "preoccupazioni che rasentavano il catastrofismo" negli interventi inaugurali dei Consulenti del lavoro al Festival.

"Io di mestiere faccio il professore di Economia del lavoro, sono abituato a partire dai numeri - ha voluto precisare - L'anno scorso il Pil ha chiuso al +6,6%, cifra mai vista in ultimi 10 anni, anche, ma non solo, figlia del rimbalzo post pandemia". "Quest'anno, a fronte di alcune previsioni anche ingiustificate, legate all'inflazione, alla guerra, Confindustria parlava di recessione tecnica in atto. I primi dati del primo trimestre di quest'anno hanno indicato la crisi del Pil al +0,1% che, se messo insieme all'acquisito, cioè al trascinamento dall'anno passato all'anno precedente, ci danno un tasso di crescita per quest'anno, se non cambiasse nulla, attorno al 2,6%. Da prime stime sul secondo trimestre dovremmo avere un tasso di crescita superiori al primo, tra 0,2-0,4, addirittura +0,5%, che con l'acquisito ci porterebbe un tasso di crescita del semestre attorno al 3%. Quindi con grande probabilità che quest'anno si chiuda attorno al 3%. Naturalmente se non cade un asteroide". (ANSA).