Pensioni:Salvini, Quota 41? Anni di lavoro più che sufficienti

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - È stato pubblicato uno studio sulla cosiddetta Quota 100 in cui si dice che le richieste sono state ben al di sotto rispetto a ciò che si attendeva. Possiamo definirlo un flop? La domanda è stata posta al leader della Lega, Matteo Salvini a "No stop news" su Rtl 102.5. "380mila - ha ricordato - sono già in pensione, si pensa possano arrivare a mezzo milione. 380mila che non ce la facevano più dopo trentotto, quarant'anni di lavoro. Sono orgoglioso di questa scelta che ha permesso il diritto alla pensione sacrosanta a centinaia di migliaia di italiani e soprattutto ha lasciato quei posti di lavoro liberi per i giovani".

"Entro il 31 dicembre - ha quindi ricordato - se il parlamento non farà nulla tornerà in vigore la Legge Fornero, ovvero cinque anni di lavoro in più, fino a 66 e 67 anni per poter andare in pensione. Dopo la pandemia e con una guerra in corso, allungare l'età pensionabile di cinque anni sarebbe un record a livello europeo, sarebbe assurdo. Stiamo lavorando per Quota 41, quarantuno anni di lavoro sono più che sufficienti per potersi godere qualche anno di famiglia", ha concluso. (ANSA).