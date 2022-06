Pensioni: Treu, squilibri tra generazioni, serve giustizia

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La riforma del sistema previdenziale è tra gli interventi più urgenti. Ma c'è il problema dei giovani. Con la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale abbiamo avviato un percorso che potrebbe portare ad un libro bianco. Bisogna varare un progetto di vera e propria giustizia previdenziale per sanare gli squilibri già esistenti che si accentueranno ulteriormente negli anni. E poi c'è tutto il tema del lavoro autonomo che è sempre stato sempre trascurato. La riforma del sistema previdenziale deve essere associata per forza di cose alla riforma fiscale e a quella dei salari".

Ad affermarlo è il presidente del Cnel, Tiziano Treu, durante il workshop "Giustizia previdenziale. Come riformare pensioni e welfare".

Sulla riforma del sistema previdenziale il Cnel ha istituito un gruppo di lavoro composto da esperti di tutta Italia per raccoglie proposte concrete. (ANSA).