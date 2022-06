Pensioni: Salvini, prossimi mesi decisivi, noi per quota 41

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - La partita sulle pensioni "si gioca nei prossimi mesi", secondo il leader della Lega Mattero Salvini che ha ribadito come il suo partito sia per "quota 41".

"ll primo gennaio dell'anno prossimo, se il Parlamento non fa niente, torna in vigore la maledetta Legge Fornero, maledetta la Legge, non la Fornero che significherebbe cinque anni in più di lavoro - ha detto intervistato a Telelombardia -:La nostra proposta sulle pensioni, ragionando coi numeri, è quota 41. Dopo 41 anni di fabbrica, di negozio, di tram di ospedale, puoi scegliere se andare in pensione": "L'età media in Europa per andare in pensione è di 35 anni - ha aggiunto - con questo arriveremo a 41, i sindacati sono d'accordo, qualcuno nel Pd dice no : 41 di lavoro sono tanta roba, anche perché con i contratti di oggi con i contratti precari mettere insieme tanti anni di contributi non è facile", ha concluso (ANSA).