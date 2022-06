Lavoro: in Umbria collaborazione Ocse-Arpal

(ANSA) - PERUGIA, 23 GIU - L'obiettivo è rafforzare l'attuale scarso allineamento tra domanda di lavoro e offerta formativa, attraverso digitale, algoritmi, intelligenza artificiale e big data. L'Umbria, prima Regione in Europa e a livello internazionale accanto al Canada, ha attivato così una collaborazione fra Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) e Arpal (Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro). Ad annunciare oggi a Perugia questo nuovo modello di politiche attive del lavoro, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Donini, è stato l'assessore regionale Michele Fioroni, insieme al il direttore Occupazione, lavoro e affari sociali dell'Ocse Stefano Scarpetta, in videocollegamento da Parigi, e Paola Nicastro, direttore Arpal Umbria. Iniziativa che, per Fioroni, "contribuisce a proiettare, anche a livello internazionale, l'immagine della nostra regione come un modello di innovazione e sviluppo".

Umbria definita come "laboratorio di sperimentazione" accanto al Canada: "L'Umbria sta cercando di ammodernare il mercato del lavoro rendendolo più efficace e tecnologico, con l'attivazione dell'Osservatorio regionale del lavoro ed ora con la collaborazione con l'Ocse". Umbria anche, sempre per Fioroni, "come unica regione in Italia che ha nella stessa agenzia le due gambe, politiche attive del lavoro e formazione, di uno stesso corpo".

Alla base della collaborazione tra l'Arpal e l'Ocse - è stato poi spiegato - vi è la necessità di dotarsi di strumenti nuovi, sfruttando le più avanzate tecnologie esistenti a livello internazionale, che innalzino il livello qualitativo del mercato del lavoro rendendolo più competente, più inclusivo e idoneo a sostenere le transizioni occupazionali verdi e digitali. "Le continue evoluzioni della nostra società e le trasformazioni del mercato del lavoro, accelerate dalla pandemia - ha affermato Nicastro -, impongono di intervenire tempestivamente, anticipando con misure e soluzioni adeguate i cambiamenti anche nelle competenze del mercato del lavoro e offrire un'offerta formativa sempre più adeguata".

Il direttore Scarpetta, parlando della collaborazione con Arpal e sottolineando che "è stata la prima agenzia a recepire il nostro invito ad utilizzare questi nuovi strumenti", ha ricordato che il progetto "prevede la costruzione e l'utilizzo di modelli basati sull'intelligenza artificiale e i big data per analizzare la domanda di competenze sul territorio e il suo allineamento all'offerta formativa regionale".

I risultati di questi modelli (l'impatto è stato ricordato si potrà vedere già nel 2024) serviranno per costruire le competenze necessarie mirate a soddisfare la domanda di lavoro.

