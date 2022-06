Inps: Uil, 360mila lavoratori in cig nei primi cinque mesi

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sono stimabili in circa 360 mila le lavoratrici e i lavoratori in cassa integrazione nei primi cinque mesi del 2022. Lo indica la segretaria confederale della Uil, Ivana Veronese, dopo i dati dell'Osservatorio Inps sulla cig, sottolineando che "le ore richieste continuano ad essere consistenti anche in questi primi mesi" dell'anno.

"Non siamo quindi ancora entrati in una fase di 'benessere' per il nostro sistema produttivo. Molte aziende, piccole e grandi, stanno vivendo fasi di passaggio, di ristrutturazioni a cui si aggiungono gli effetti della guerra in Ucraina.

Assistiamo anche ad un aumento del 28,9% delle domande di Naspi e in ciò leggiamo, purtroppo, un collegamento diretto con contratti a termine giunti a scadenza", aggiunge Veronese.

Gli strumenti di politica passiva "sono e saranno sempre fondamentali per sostenere fasi di criticità e per dare il necessario supporto ad aziende e lavoratrici e lavoratori, ma occorre lavorare alacremente per la costruzione di un efficiente ed efficace sistema di politiche attive - sottolinea la segretaria confederale della Uil -, che permetta il reinserimento di chi perde il lavoro, che mantenga aggiornate le competenze di chi potrebbe perderlo, e che aiuti chi non lo ha ancora trovato, grazie anche allo strumento di un'adeguata e mirata formazione". (ANSA).