Inail: nuovi fondi a formazione per reinserire disabili

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Sull'inserimento professionale dei disabili "per far conoscere a datori di lavoro e lavoratori le misure c'è il finanziamento dei progetti di formazione e informazione elaborati dalle associazioni datoriali, dai patronati, enti bilaterali, e associazioni senza scopo di lucro". Afferma la direttrice centrale dell'Inail, Antonella Onofri, all'evento dell'Agenzia ANSA "Diversità, inclusione, equità: una nuova visione per il lavoro"."Inail - spiega Onofri - ha disposto un avviso a dicembre 2020 e messo a disposizione 2 milioni e mezzo di euro, sono pervenute 35 domande e 32 sono state accolte e si stanno erogando i corsi. L'Inail ha stanziato altri 2 milioni e mezzo per un successivo avviso". (ANSA).