Fisco: in Liguria scoperte evasioni e frodi per 17,4 mln

(ANSA) - GENOVA, 23 GIU - La guardia di finanza della Liguria, da gennaio 2021 al maggio scorso, ha scoperto evasioni fiscali e frodi per 17,4 milioni. E' uno dei dati emersi per le celebrazioni del 248esimo anniversario della fondazione delle fiamme gialle.

Sono stati individuati 242 evasori totali, ossia esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti al fisco (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico), e 688 lavoratori in "nero" o irregolari.

Scoperti, inoltre, 15 casi di evasione fiscale internazionale, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazioni dei prezzi di trasferimento, a residenze fiscali fittizie e all'illecita detenzione di capitali oltreconfine.

I soggetti denunciati per reati tributari sono 308, di cui 11 arrestati. Il valore dei beni sequestrati quale profitto dell'evasione e delle frodi fiscali è di oltre 17,4 milioni. I 496 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti hanno permesso di sequestrare oltre 18,8 tonnellate di prodotti energetici. 1.931 sono, invece, i controlli doganali sulle merci introdotte sul territorio nazionale in evasione d'imposta, contraffatte o in violazione delle norme sulla sicurezza.

Le attività di contrasto al contrabbando hanno portato al sequestro di circa 9,6 tonnellate di tabacchi lavorati esteri e alla denuncia di 42 soggetti, di cui uno tratto in arresto. I controlli e le indagini contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 2 agenzie clandestine e di verbalizzare 287 soggetti, di cui 14 denunciati. (ANSA).