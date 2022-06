Fisco: in E-R dal 2021 Gdf ha scoperto 379 evasori totali

(ANSA) - BOLOGNA, 23 GIU - Oltre 25.550 interventi ispettivi e 74mila indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia, che hanno portato, tra le altre cose, a scoprire 379 evasori totali e 3.508 lavoratori in 'nero' o irregolari.

Senza contare le 1.650 denunce per reati tributari (con 38 arresti) e il sequestro di oltre 81 milioni di euro di beni ritenuti provento di evasione o frode fiscale. Sono alcuni dei dati diffusi in occasione delle celebrazioni per i 248 anni dalla Guardia di finanza e che riguardano l'Emilia-Romagna. Il periodo interessato va da gennaio 2021 a maggio di quest'anno.

Particolare attenzione, sottolineano le fiamme gialle, è stata rivolta alle indagini e alle analisi sui crediti d'imposta agevolativi in materia di edilizia ed energetica, che hanno permesso di accertare frodi per oltre 440 milioni di euro, con 305 milioni di crediti inesistenti sequestrati. Sono inoltre stati scoperti 41 casi di evasione fiscale internazionale, che hanno portato alla rilevazione di una base imponibile pari ad oltre 812 milioni di euro.

Oltre a questo, i finanzieri emiliano-romagnoli hanno svolto 30 interventi in materia di accise e a tutela del mercato dei carburanti, con il sequestro di oltre 425 chili di prodotti energetici, 544 controlli doganali e attività di contrasto al contrabbando che hanno portato al sequestro di 268 chili di tabacchi lavorati esteri, con 12 denunce. Infine, i controlli contro il gioco illegale hanno permesso di scoprire 46 agenzie clandestine. (ANSA).