Fisco: Fdi, assurdo tassare i giochi da spiaggia

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "L'assurda idea di tassare i giochi da spiaggia va di pari passo con la mancata tassazione dei grandi capitali delle multinazionali del digitale: il governo dei "migliori" ha la politica economica dei peggiori governi di sinistra. Un'aberrazione burocratica ingiustificabile. Non si può pensare di equiparare il calciobalilla, anche gratuito, o i flipper ai videopoker. Siamo in prima linea contro il gioco d'azzardo patologico, per aumentare le risorse del Fondo dedicato, ma riteniamo questa scelta completamente assurda." Lo affermano - si legge in una nota - il deputato di Fratelli d'Italia capogruppo in commissione Sport Federico Mollicone, e il capogruppo in commissione Affari Sociali, deputato Maria Teresa Bellucci. (ANSA).