Fisco: Codacons,bene norma salva biliardini,evitati rincari

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - "La norma non solo salva i biliardini e altri giochi come ping pong, flipper, freccette, ecc., ma evita pesanti sanzioni verso bar, stabilimenti balneari, ristoranti, alberghi che sarebbero state scaricate sui consumatori attraverso rincari delle tariffe, in questa estate già salatissima sul fronte dei prezzi turistici". Lo afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, in una nota.

"Governo e istituzioni - aggiunge - devono però ora incrementare controlli e vigilanza contro il gioco d'azzardo illegale, che nel nostro paese rappresenta una piaga con costi sociali immensi legati alla ludopatia e circa 1,5 milioni di giocatori problematici". (ANSA).