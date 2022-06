Fisco: 20 evasori totali scoperti in Vda dal 2021 (2)

(ANSA) - AOSTA, 23 GIU - Sempre in merito alla indebita percezione di contributi pubblici, nel corso del 2021 il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Aosta ha portato a termine l'operazione 'Carta Bianca', su una presunta maxi truffa internazionale nel settore energetico con 22 ordinanze di custodia cautelare e il sequestro di beni per 41 milioni di euro. In tema di responsabilità amministrativa sono stati segnalati alla procura regionale della Corte dei conti di Aosta danni erariali per 16.478.457 euro, a carico di 58 persone. In materia prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono state, tra l'altro, approfondite diverse segnalazioni di operazioni sospette, da cui è scaturita la constatazione di 91 violazioni amministrative in materia di limitazioni all'utilizzo del denaro contante.

Al confine con la Svizzera sono state intercettate movimentazioni illecite per 972.096 euro, con l'accertamento di 63 violazioni. Nel campo dei reati fallimentari sono quattro i denunciati, per una distrazione patrimoniale da 294.339 euro.

Nell'ambito del contrasto alle frodi legate all'emergenza sanitaria, sono state sequestrate 628.808 mascherine e dispositivi di protezione individuale non conformi, con la denuncia di tre persone. Sono poi stati sottoposti a sequestro 23.523 prodotti contraffatti, con falsa indicazione del Made in Italy e non sicuri. In materia di stupefacenti sono 16 i denunciati e otto gli arrestati, con il sequestro di 1,191 kg di sostanze (di cui 954 grammi di hashish e marijuana, 129 g di cocaina, 27 g di eroina e 81 g di droghe sintetiche).

I militari delle stazioni del Soccorso alpino della Guardia di finanza (Sagf) di Cervinia ed Entreves hanno eseguito 176 interventi, che hanno permesso di portare in salvo 183 persone e di recuperare 26 salme. Riguardo alle misure di contenimento della pandemia, sono stati eseguiti 20.087 controlli a persone fisiche e 5.989 controlli ad attività commerciali, che hanno portato a due denunce, alla constatazione di 54 sanzioni, nonché alla chiusura temporanea di 10 esercizi. (ANSA).