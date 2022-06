Euro: S&P, rallenta crescita e Pmi scende a 51,9

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Con la domanda in stallo ed i prezzi in continuo rialzo, la crescita dell'eurozona rallenta notevolmente e tocca il livello minimo in 16 mesi.

Il Flash PMI Composito della Produzione nella zona Euro è sceso a 51,9 (maggio: 54.8) il valore minimo in 16 mesi. Il Flash PMI della Produzione Manifatturiera nella zona Euro a 49,3 (maggio: 51.3) il valore minimo in 24 mesi.

"Dalla lettura dei dati PMI preliminari di giugno, la crescita economica dell'eurozona è molto diminuita segnando i valori minimi in 16 mesi e rispecchiando lo stallo della crescita della domanda - commentano gli analisti di S&P -. La produzione manifatturiera ha indicato la prima contrazione in due anni mentre l'espansione del settore terziario è rallentata notevolmente, soprattutto nel servizi a diretto contatto col pubblico". (ANSA).