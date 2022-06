Equo compenso: martedì ddl tornerà in Commissione al Senato

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Appuntamento martedì 28 giugno, in Commissione Giustizia al Senato, per una nuova seduta sul disegno di legge sull'equo compenso per le prestazioni dei liberi professionisti (approvato alla Camera nell'ottobre scorso, frutto dell'unificazione di proposte normative di FdI, Lega, Fi e M5s). La prossima settimana, ha fatto sapere lo stesso presidente della II Commissione di palazzo Madama, il senatore della Lega Andrea Ostellari, infatti, "si procederà a raccogliere le disponibilità dei gruppi a ritirare, o meno, gli emendamenti" presentati (circa 140, ndr). E, nella stessa riunione, "si procederà anche alla formulazione dei pareri di governo e relatore", in merito alle eventuali iniziative correttive che verranno messe in votazione, aggiunge l'esponente del Carroccio. (ANSA).