Ddl concorrenza: Cna, ci dissociamo da comportamento Ncc

(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - "Cna Fita Trasporto persone si dissocia dal comportamento tenuto in queste ore da alcuni esponenti la categoria degli Ncc che, approfittando dello sciopero indetto dai tassisti, stanno usando in modo improprio la loro autorizzazione presso aeroporto e stazioni di Firenze".

È la presa di posizione di Marco Carraresi, presidente degli Ncc di Cna Firenze, in riferimento ai presunti comportamenti di alcuni Ncc, colpevoli secondo Carraresi di approfittare delle assemblee indette dai tassisti in questi giorni in tutta Italia.

I tassisti stanno protestando chiedendo lo stralcio dell'articolo 10 del Ddl concorrenza. (ANSA).