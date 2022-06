Confindustria: Luigi Riva nuovo presidente di Assoconsult

(ANSA) - ROMA, 23 GIU - Luigi Riva è il nuovo presidente di Assoconsult, l'associazione del sistema di Confindustria che rappresenta le imprese di management consulting italiane ed internazionali che operano nel nostro Paese: la nomina è stata ratificata oggi dall'assemblea degli associati. Nel 2000 ha fondato Strategic Management Partners di cui è presidente.

"Negli ultimi anni la nostra associazione è molto cresciuta in linea con la mission definita", commenta: ". Ringrazio l'amico Marco Valerio Morelli per l'importante lavoro fatto durante il suo mandato e per i tanti risultati ottenuti. Per affrontare le tante sfide lanciate dobbiamo ora lavorare ad una Assoconsult più forte per dare più valore agli associati. Il mio impegno in particolare sarà di allargare la nostra associazione a professioni vicine al mondo della consulenza più tradizionale (Grandi Studi Legali, società M&A, digital & IT)" Riva è affiancato da cinque vicepresidenti: Alberto Antonietti di Accenture, Pierluigi Brienza di Deloitte Consulting, Felice Chierichetti di NTT Data, Gianluca Comin di Comin & Partners, Valerie Schena Ehrenberger di Valtellina Lavoro. (ANSA).