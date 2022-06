Banche: Altomare nuovo direttore generale Bcc Mediocrati

(ANSA) - RENDE, 23 GIU - Rosario Altomare è il nuovo direttore generale della Banca di credito cooperativo del Mediocrati. Lo ha deliberato il CdA dell'istituto riunitosi nel Centro Direzionale di Rende. Ad affiancare Altomare come vice ci saranno Stefano Morelli (vicario) e Gabriella Pastore.

Altomare, che dal primo luglio subentrerà a Pasquale Giustiniani, è dirigente nato e formatosi all'interno del Credito Cooperativo. Dopo la maturità classica, si è laureato in Scienze Economiche e Bancarie all'Università di Siena. Il suo percorso professionale è iniziato alla Cassa Rurale e Artigiana di Luzzi, il primo gennaio 1996, per poi proseguire nella Bcc Mediocrati a seguito della fusione del 1999.

Il neo direttore generale ha maturato esperienze in tutti i settori della Banca, irrobustendo negli anni la propria competenza fino a ricoprire gli incarichi di responsabile dell'Ufficio crediti; direttore delle filiali di Rende e Montalto Uffugo; direttore dell'Area storica; Responsabile dell'Internal Audit. Nominato nel 2016 direttore dell'Area Business, è stato vice direttore generale dal 2016 al 2018 e ha guidato alcuni importanti dossier come quello relativo al Team AQR e al Progetto Enotria che ha portato all'acquisizione di 14 filiali e 100 risorse umane da Banca Sviluppo.

"Il dott. Altomare conosce approfonditamente la Bcc Mediocrati che ha contribuito a far nascere e crescere - ha dichiarato il presidente Paldino - la sua nomina a direttore generale si inserisce in un percorso di crescita endogena che ha portato la Bcc Mediocrati a valorizzare la competenza delle proprie risorse interne, nella convinzione di avere un organico di alta qualità, capace di gestire problematiche complesse come quelle che siamo chiamati ad affrontare di questi tempi." (ANSA).