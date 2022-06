Welfare: Riccardi, superare esclusività sanitarizzazione

(ANSA) - TRIESTE, 22 GIU - "Le istituzioni devono saper mettere a disposizione risorse e strumenti superando la cultura dell'esclusività della sanitarizzazione che è solo uno degli elementi del percorso di salute delle persone. Lo sforzo da compiere è di sostenere questo patrimonio di esperienze nate da famiglie, associazionismo, privato sociale e di moltiplicarle, tenendo conto che le risposte ai bisogni di salute non possono essere standardizzabili perché ogni persona ha una storia a sé".

Lo ha detto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo alla presentazione del rapporto che ha analizzato gli effetti, nella comunità friulana, di cinque anni di sostegni a progetti sociali e di assistenza del bando welfare "Cambiamenti, innovazione e sostenibilità per la Vita Buona. La qualità nel cambiamento promosso dalla Fondazione Friuli" a cura dell'Istituto Jacques Maritain.

"La ricerca ha tracciato un quadro di un'esperienza positiva - ha commentato Riccardi -. I risultati emersi anche dalle testimonianze di chi ha portato avanti i progetti evidenzia la necessità di continuare a investire su questa strada". Il Rapporto - informa la Regione - prende in esame 10 interventi sui 47 finanziati con il bando 2020, dai quali "si può constatare l'alto numero di volontari coinvolti e la compartecipazione alla realizzazione delle attività sia di enti pubblici sia di realtà private. Per ogni intervento, la media è di 110 persone che a diverso titolo hanno potuto beneficiare di tali interventi".

Riccardi ha quindi auspicato la trasformazione delle aziende sanitarie in socio-sanitarie: "è uno degli elementi che rientra in quel tema culturale relativo al processo di desanitarizzazione del sistema in cui è centrale l'integrazione socio-sanitaria", "una scommessa culturale da vincere superando comitatismi e petizionismi". (ANSA).