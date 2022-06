Welfare: da Regione Puglia 6 mln per assistenza familiare

(ANSA) - BARI, 22 GIU - La Regione Puglia ha investito circa 6 milioni di euro per potenziare il servizio di sostengo al caregiver familiare. Fino al 21 luglio è possibile presentare la domanda per accedere al budget, l'importo erogabile a ciascun beneficiario ammesso è pari a mille euro una tantum e sarà corrisposto dagli Ambiti Territoriali ai beneficiari individuati in esecuzione dell'avviso. "Continua il nostro impegno affinché vengano soddisfatti i bisogni sociali delle famiglie pugliesi - spiega l'assessora al Welfare Rosa Barone - soprattutto di chi si occupa dei più fragili. Vogliamo implementare le forme di sostegno e valorizzare il ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare. Siamo sempre più convinti che sia necessario investire su un sistema di protezione sociale che curi le fragilità sociali ma soprattutto le rilevanti ripercussioni socio-economiche sulla platea di famiglie e utenti fragili, in un momento storico ancora estremamente difficile".

(ANSA).