Quota 100:Inps-Upb, assegno pubblici -5,2% per anno anticipo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - I lavoratori usciti con Quota 100 hanno avuto una riduzione media per ogni anno di anticipo del 5,2% se pubblici, del 3,8% se dipendenti privati e del 4,5% se autonomi rispetto all'uscita in pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi le donne). E' quanto emerge da uno studio dell'Inps e Upb su Quota 100 nel quale si ricorda che questo è dovuto al numero minore di contributi versati. In pratica l'assegno medio di uscita con Quota 100 (almeno 62 anni di età e 38 di contributi) è stato di 1.376 euro medi lordi per gli autonomi a fronte dei 1.538 della pensione anticipata media nel 2018, di 2.088 euro per i dipendenti privati a fronte dei 2.270 euro del 2018 e di 2.161 euro medi per i pubblici a fronte dei 2.588 del 2018. Nel complesso l'assegno medio è stato di 1.971 euro a fronte dei 2.193 della media per le anticipate nel 2018 con oltre 200 euro in meno. In media l'anticipo rispetto al più vicino dei requisiti ordinari (vecchiaia o anticipata) è di 2,3 anni.

"L'anticipo rispetto ai requisiti ordinari - si legge nello studio- incide in maniera significativa sul valore dell'assegno. Per i lavoratori autonomi un anticipo tra i tre e i quattro anni comporta una riduzione media del 17% dell'assegno rispetto all'importo medio della pensione anticipata nel 2018, equivalente a una media del 4,5 % per anno di anticipo. Per i dipendenti privati, lo stesso anticipo comporta una riduzione media del 14,4% dell'assegno, equivalente a una media del 3,8% per anno di anticipo. Per i dipendenti pubblici, lo stesso anticipo comporta una riduzione media del 19,5% dell'assegno, equivalente a una media del 5,2% per anno di anticipo. (ANSA).