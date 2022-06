Pensioni: Tridico, Quota 41 costerebbe 18 mld in tre anni

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Introdurre la possibilità di andare in pensione con 41 anni di contributi indipendentemente dall'età costerebbe 18 miliardi in tre anni: lo ha detto il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, concludendo la presentazione del Rapporto Inps-Upb su Quota 100. Secondo Tridico la possibilità di andare in pensione con 64 anni di età e 35 di contributi purché si sia maturato un assegno pari ad almeno 2,2 volte l'assegno unico potrebbe costare nel triennio circa sei miliardi. Il pensionamento in due fasi dando a 63 anni l'assegno con la parte contributiva e a 67 quella retributiva costerebbe circa tre miliardi. (ANSA).