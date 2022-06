Pensioni: Cisl, serve sistema flessibile,Governo apra tavolo

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il meccanismo delle quote rigide, come è stato quota 100, non ha prodotto i risultati auspicati. Occorre andare ad un sistema più flessibile ed equo per andare in pensione a partire da 62 anni o con 41 anni di contributi senza vincoli sull'età." Lo afferma il segretario confederale della Cisl, Ignazio Ganga commentando lo studio Inps-Upb su Quota 100. "Non è più procrastinabile - sottolinea - una nuova riforma del sistema previdenziale, improntata ad una maggiore equità. Serve al più presto trovare soluzioni utili per una diversa flessibilità di accesso al pensionamento a partire dalle esigenze dei giovani e delle donne. La Cisl chiede al governo risposte immediate alle istanze presentate nella piattaforma sulla previdenza: accesso alla pensione dai 62 anni, la possibilità in ogni caso di ottenere la pensione con 41 anni di contributi senza vincoli sull'età".

La Cisl chiede l'eliminazione degli importi soglia "che limitano fortemente il diritto alla pensione nel sistema contributivo, maggiore tutela per le donne con il riconoscimento dell'anticipo di 12 mesi per figlio, la pensione contributiva di garanzia per chi va in pensione con un importo troppo basso a causa di una carriera frammentata e basse retribuzioni e il riconoscimento del lavoro di cura a fini pensionistici". Inoltre si chiede una maggiore attenzione a chi svolge lavori gravosi ed usuranti, il sostegno allo sviluppo della previdenza complementare e la tutela del potere di acquisto delle pensioni e l'incremento della quattordicesima per i pensionati. (ANSA).