Pensioni: Cavallari (Upb),estrema prudenza,trovare coperture

La dinamica della spesa pensionistica, lo stato dei conti pubblici e il contesto macroeconomico attuali suggeriscono la necessità di estrema prudenza nel ricorso a nuovo indebitamento. Lo afferma la presidente dell'Upb, Lilia Cavallari intervenendo alla presentazione di uno studio Inps-Upb su Quota 100 aggiungendo che "eventuali nuove misure volte a ridurre i requisiti di pensionamento dovranno trovare adeguata copertura".

Cavallari ha sottolineato che nel 2022, la spesa pensionistica è prevista pari al 15,7 del PIL (dal 16,2% del 2021), a circa il 33% della spesa corrente e al 29% della spesa totale. L'incidenza della spesa è aumentata a partire dal 2019 per effetto della contrazione dell'economia, dovuta alla crisi COVID, e dei pensionamenti di Quota 100. "L'aumento dell'inflazione, unito ad un sistema di indicizzazione più generoso, precisa, contribuisce ad aumentare la spesa, con impatto significativo per adesso soprattutto sul 2023. Le regole di indicizzazione vigenti dal 2022 rendono infatti la spesa pensionistica più sensibile agli aumenti dell'inflazione con l'elasticità che passa da 81 a 97 per cento".

Nel triennio 2023-2025, la spesa è prevista in leggera riduzione (da 16,2% a 16,1%) per l'esaurirsi di «Quota 100» e per il graduale rientro dell'inflazione, mentre acquistano rilevanza gli effetti del blocco, tra il 2019 e il 2026, dell'aggancio alla speranza di vita dei requisiti dell'uscita anticipata.

Nel medio termine (orizzonte 2025-2036), si faranno sentire i fattori demografici (il pensionamento dei baby-boomers) e il blocco dell'aggancio dei requisiti alla speranza di vita e l'incidenza della spesa tenderà di nuovo a crescere (da 16,1% a 17,4%). Tali effetti "sono solo in parte compensati dall'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita dopo il 2026 e dal passaggio a regime delle regole di calcolo contributivo. Il rallentamento della spesa pensionistica sul Pil inizierà solo a partire dal 2036, per l'effetto combinato della scomparsa dei pensionati baby-boomers, l'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita e l'applicazione generalizzata delle regole di calcolo contributivo (da 17,4% 13,3% nel 2070).

