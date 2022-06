Lavoro:Uil non firma'senza diritti lavoratrici coop sociali'

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - Per il contratto integrativo delle coop sociali in Toscana "la Uil non sottoscriverà un testo dove, ancora una volta, i diritti delle lavoratrici rimangono al palo mentre le cooperative si espandono ed aumentano il loro capitale". Lo affermano Uiltucs e Uil-Fpl. Il sindacato, si legge in una nota, chiede a LegaCoop, Confcooperative e Agci di "aumentare le tutele generali che ad oggi sono basse in questo settore; costituire una organizzazione del lavoro che possa realmente conciliare il tempo lavoro con la vita personale e familiare; di stabilire un sistema di sostegno al reddito per tutte le lavoratrici ed i lavoratori che vivono, e sono veramente molti, difficoltà sociali importanti; che le centrali cooperative ritornino al loro ruolo originario che sostenga e non penalizzi i lavoratori svantaggiati".

Il sindacato chiede inoltre alle centrali cooperative di quantificare le risorse economiche per tempi di vestizione e svestizione, elemento retributivo territoriale, regolamentazione della banca delle ore, rimborsi chilometrici in linea con l'impennata degli aumenti dei costi carburante. (ANSA).