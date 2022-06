Inps-Upb,380mila pensionati con Quota 100, spesi 23 mld (2)

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Su 379.860 domande di pensione con Quota 100 accolte - si legge nello studio - 186.298 sono di lavoratori dipendenti privati, 119.320 di dipendenti pubblici e 74.242 di autonomi. Gli uomini sono il 68,8% del totale e le donne il 31,2%, meno di un terzo. Le donne rappresentano il 55,3% delle domande accolte nel settore pubblico, il 17,1% di quelle degli autonomi e il 21,4% di quelle del lavoro privato.

Il dato è legato alla maggiore presenza femminile nel pubblico e alla discontinuità delle carriere negli altri due comparti.

In media - si legge nel Report - gli autonomi ricevono 1.376 euro lordi al mese (1.088 le donne e 1.436 gli uomini), i dipendenti privati 2.088 euro (1.651 le donne e 2.206 gli uomini) e i dipendenti pubblici 2.161 euro (2.079 le donne e 2.262 gli uomini). Le differenze tra dipendenti e autonomi riflettono redditi da lavoro mediamente più bassi e le aliquote contributive inferiori di questi ultimi. La media complessiva dell'assegno mensile lordo è di 1.971 euro (1.829 le donne, 2.035 gli uomini).

In media l'anticipo di Quota 100 rispetto all'età di vecchiaia o alla pensione anticipata con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 per le donne) è di 2,3 anni. Il 46,8% delle domande accolte è di persone con 62 anni di età. L'età media alla decorrenza si attesta poco al di sopra di 63 anni.

L'anzianità media con la quale si esce è pari a 39,8 anni di contributi per gli uomini e 39,2 per le donne, per una media complessiva di 39,6 anni. "La concentrazione delle uscite intorno a 62 anni di età e 38 anni di anzianità - si legge - "mette in luce la tendenza, tra coloro che hanno fatto ricorso a "Quota 100", a pensionarsi alla prima occasione utile".

Quota 100 - spiega lo studio - è stata usata prevalentemente da lavoratori in attività: è stata utilizzata infatti per circa il 71% per lasciare il lavoro in corso, per il 13% da "silenti" , per un ulteriore 13% da soggetti in difficoltà lavorative (percettori di ammortizzatori) e per il 3% da prosecutori volontari e soggetti in altra condizione. Le domande accolte in percentuale rispetto all'occupazione del settore di provenienza sono lo 0,4% nel comparto privato e dell'1,3% nel pubblico. (ANSA).