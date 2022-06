Inps: in primi 5 mesi arrivate 3.860 domande per Quota 102

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Nei primi cinque mesi del 2022 sono pervenute all'Inps circa 3.860 domande per il pensionamento con Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) di cui il 58 per cento dal comparto pubblico e la restante parte da quello privato. Lo si legge in uno studio Inps-Upb su Quota 100 nel quale si spiega che alla data della chiusura del lavoro sono state lavorate solamente 772 domande - il 20 per cento del totale - e circa la metà di queste è stata accolta.

L'Inps sottolinea che nei primi tre mesi del 2022 sono arrivate circa 12.100 nuove domande relative a "Quota 100" (di persone che hanno maturato i requisiti entro il 2021). Le domande accolte sono circa 4.700, pari al 39% del totale delle pervenute e all'87% di quelle sinora lavorate.

Anche se rispetto alle previsioni ufficiali iniziali "Quota 100" ha registrato un minore numero di adesioni (poco meno di 380mila fino al 2021) , questo canale di uscita - scrive l'Inps - "è stato comunque utilizzato da un'ampia platea di lavoratori che a fine 2025 (quando saranno pressoché esauriti i potenziali aderenti) potrebbe anche superare i 450.000 soggetti". (ANSA).