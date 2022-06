Inps: entro 11 luglio pagamento contributi domestici

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - L'Inps ricorda che l'11 luglio è prevista la seconda scadenza trimestrale dei contributi per i lavoratori domestici per l'anno 2022. Di recente - spiega l'Istituto con una nota - è stato attivato sull'App "IO" il servizio INPS relativo agli avvisi di scadenza del pagamento dei contributi per i lavoratori domestici e i datori di lavoro domestico potranno effettuare il relativo pagamento direttamente con l'App "IO", senza più la necessità di scaricare i relativi bollettini pagoPA. Per effettuare modifiche sul numero delle ore, conclude la nota, la retribuzione oraria o le settimane lavorate è sempre necessario collegarsi al Portale dei Pagamenti sul sito www.inps.it (ANSA).