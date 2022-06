Inps: 4 luglio iniziano prove per 1.858 posti

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Partiranno il 4 luglio le prove preselettive e scritte per i candidati che hanno fatto domanda all'Inps per 1.858 posti di consulente nell'area di protezione sociale. Lo fa sapere l'Istituto con una nota con la quale precisa che con lo scorrimento della graduatoria è presumibile che l'Istituto arrivi a quasi 5000 assunzioni. Si prevede la conclusione del concorso, dopo la prova orale, entro l'anno.

Le preselezioni si svolgeranno dal 4 al 12 luglio e saranno ammessi alle prove scritte i candidati che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, nonché i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione e i candidati esentati dalla preselezione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

Tutte le prove saranno realizzate con l'ausilio di strumenti informatici e l'esito sarà reso immediatamente disponibile sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.

L'Istituto dispone già delle autorizzazioni ad assumere, oltre ai 1858 vincitori, ulteriori 2.224 idonei per un totale di 4.082 unità cui, a breve, si aggiungeranno ulteriori 719 unità, per un totale complessivo di 4801 consulenti della protezione sociale. (ANSA).