Fisco:Trano, no riforma ma compitino commissariato da Bruxelles

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Chiamarla riforma è persino offensivo perché questo è un compitino commissariato da Bruxelles per mandare avanti le riforme abilitanti ovvero funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività, non ad apportare un servizio ai cittadini, contribuenti e operatori del settore. Questa riforma de noantri è una inezia rispetto al grande riforma tributaria degli anni 70". Lo afferma Raffaele Trano, deputato di Alternativa, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla delega fiscale, annunciando il voto contrario della sua componente.

"Abbiamo provato ad avanzare proposte qualificanti - spiega Trano - che sono state ovviamente bocciate dal governo e dalla sua maggioranza raffazzonata, come l'allineamento della pressione fiscale alla media europea per agevolare le famiglie, i cittadini e le imprese; l'introduzione del Carry Back per le imprese virtuose in difficoltà con la pandemia come suggerito dalla stessa Commissione Ue; l'istituzione di una Authority fiscale di garanzia per mettere fine allo strapotere della Agenzia delle entrate e restituire dignità allo statuto del contribuente". "Di questa riforma - prosegue l'esponente di Alternativa - cosa resta? Qual è l'aspetto pregnante di questa riforma? L'aumento della tassazione sulla casa perché con la doppia rendita catastale questo governo si prepara ad aprire la strada all'aumento delle imposte patrimoniali ad un paese che aveva problemi di crescita pre Covid, poi è caduto nella morsa della pandemia e ha subito il colpo finale con la guerra nel cuore dell'Europa e con le sanzioni alla Russia che hanno manifestato i propri effetti contro il nostro Paese che aveva una forte dipendenza dal gas russo. Una follia senza precedenti che stanno pagando le famiglie, mica i migliori".

"Noi voteremo contro questo compitino di Bruxelles che produce una grandissima delusione nei professionisti, nelle imprese, e nei cittadini di tutto quel mondo economico che si attendeva qualcosa di più. Voteremo convintamente contro questa schiforma", conclude l'esponente di Alternativa. (ANSA).