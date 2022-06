Fisco: Pagano (PD), assurdo equiparare biliardino a slot

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Insensato e irragionevole equiparare divertimenti come i biliardini, i flipper o il ping-pong alle slot-machine o il video-poker. Quanto emerso in questi giorni, tra autorizzazioni e imposte di cui i locali pubblici dovrebbero farsi carico per il possesso di questi giochi, è assolutamente folle. Folle perché non possiamo accettare l'idea che questi giochi della nostra cultura e tradizione siano confusi con gli apparecchi che emulano il gioco d'azzardo ed erogano vincite.

Altrettanto inaccettabile è imporre una multa salatissima a quegli esercenti che non adempiono a queste regole sconsiderate". Lo dichiara Ubaldo Pagano, Capogruppo del Partito Democratico in Commissione Bilancio a Montecitorio.

"Assumeremo immediatamente iniziative per scongiurare questa sciocchezza, che avrebbe il solo effetto di portare stabilimenti e locali a ritirare questi giochi e privare così le persone, a partire dai più piccoli, di bei momenti di divertimento tipicamente estivo, come ricorda ogni generazione di italiani." (ANSA).