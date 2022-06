Fisco: Gusmeroli,grazie a Lega mantenuta e ampliata miniflat Tax

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Grazie alla Lega, nessun aumento delle tasse sulla casa, sui risparmi e affitti come volevano e avevano votato Pd, M5S, Leu e Italia viva. In questo anno e mezzo di lavoro, la delega fiscale ha accolto alcuni nostri progetti di legge per ridurre e semplificare il fisco: abolizione di 20 microtasse, rateizzazione dell'acconto di novembre, riduzione della ritenuta d'acconto, abolizione dell'Irap per le piccole attività, rimodulazione delle sanzioni e rimodulazione al ribasso delle aliquote Irpef per dipendenti, pensionati e lavoratori autonomi. Inoltre, abbiamo salvato la mini Flat Tax per oltre 2 milioni di lavoratori autonomi e l'abbiamo estesa per due anni oltre i 65mila euro. Resta il fatto che si tratta di un provvedimento troppo generico.

Occorrerà un controllo molto attento in sede di decreti attuativi. Ciò perché le fughe in avanti su patrimoniali, aumenti di tasse e ulteriori complicazioni da parte della sinistra, convinta che così e con l'alta tassazione si faccia gettito, spesa e lotta all'evasione, sono continue. Oltre ai controlli, noi crediamo invece in sistemi semplici a bassa tassazione per far emergere il sommerso come accade con la mini Flat tax. E non dimentichiamo nei futuri provvedimenti chi le tasse le dichiara e non riesce a pagarle, prevedendo accordi di liquidità fiscale, e chi è rimasto imbrigliato nelle maglie del blocco delle cessioni dei crediti in edilizia, tutelando la certezza del diritto". Così il deputato della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della commissione Finanze e responsabile unità fisco del dipartimento economia del partito, durante le dichiarazioni di voto in aula sulla delega fiscale.

