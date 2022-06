Fisco: Giacometto (Fi), delega è miglior punto di caduta

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Il fisco in Italia è certamente uno dei fattori - non l'unico - della scarsa competitività e, quindi, della carente attrattività del nostro sistema economico.

Ecco perché Forza Italia, un partito che ha nel suo dna il tema della riduzione della pressione e degli adempimenti in materia fiscale e che ha avuto il merito di porre questo argomento al centro dell'agenda politica del nostro Paese. Ecco perché il gruppo parlamentare di Forza Italia qui alla Camera, in primis con il capogruppo Paolo Barelli, si è impegnato a fondo per portare a termine il percorso del disegno di legge delega per la riforma fiscale". Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Carlo Giacometto, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per annunciare il voto favorevole del gruppo azzurro al ddl delega al Governo per la riforma fiscale.

"Questo testo - ha aggiunto - è il frutto di un lavoro, magari travagliato ma dal nostro punto di vista proficuo, che rappresenta il miglior "punto di caduta" alle condizioni date, ovvero a fronte di una maggioranza parlamentare eterogenea. Il tempo trascorso è quindi servito a trovare un accordo, e soprattutto è servito ad assicurare che le tasse sulla casa e sui risparmi non aumenteranno". Nonostante ciò "noi di Forza Italia continueremo a batterci per una politica fiscale "illuminata" con obiettivi a medio lungo termine per ridurre la pressione fiscale, stimolare la crescita dimensionale, incentivare e potenziare la ricerca e lo sviluppo, sostenere i settori a rischio e attrarre investimenti. Meno tasse, più lavoro, più consumi, più gettito. Riteniamo che questa equazione sia sempre valida, e in questa direzione - ha concluso - orienteremo le nostre politiche fiscali quando le italiane e gli italiani affideranno al centrodestra unito la maggioranza parlamentare". (ANSA).