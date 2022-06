Fisco: flash mob FdI contro riforma catasto

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "La Camera dei deputati voterà oggi la delega Fiscale che contiene anche la riforma del Catasto, che noi abbiamo contrastato fino all'ultimo minuto. Si tratta di una tassa occulta sulla casa, ovvero sul patrimonio delle famiglie italiane". Lo dice il presedinte dei senatrori di FdI, Luca Ciriani, durante il flash mob del gruppo davanti Montecitorio organizzato per protestare contro la delega fiscale all'esame di Montecitorio che contiene anche la riforma del Catasto. I paramentari di FdI hanno esposto uno striscione con la scritta "No tasse sulla casa".

"La casa - spiega - per noi è intoccabile, è il frutto del sacrificio delle famiglie e di una vita intera spesso fatta di sacrifici. Ancora una volta si dice che questa tassazione occulta, questa patrimoniale occulta, si impone perchè ce lo chiede l'Europa come riforma legata al PNRR. Ma noi sappiamo che non è così e non ci fidiamo di quelli che dicono che questa riforma si fa ma non sarrà applicata. Non esiste nella storia una riforma che prima o poi non sarà applicata, questo significherà più tasse per tutte le famiglie italiane. Una pistola carica messa sul tavolo che prima o poi qualcuno userà.

Una patrimoniale occulta, ma neanche tanto occulta. La nostra protesta anche oggi è per ribadire agli italiani che per FdI la casa è intoccabile, è un patrimonio che nessuno deve toccare. Nè oggi nè domani". (ANSA).