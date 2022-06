Fisco: flash mob di FdI, "no alle tasse sulla casa"

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Flash mob di Fratelli d'Italia, questo pomeriggio, davanti a Montecitorio, dove deputati e militanti hanno esposto uno striscione con su scritto "No tasse sulla casa".

"Oggi si vota l'atto finale della legge delega sul fisco che, come hanno detto le rappresentanze di categorie e come sosteniamo sin dall'inizio non attenua la pressione fiscale. La riforma del catasto aggredisce il bene più prezioso per gli italiani che è la casa. Riteniamo che i correttivi all'interno di una maggioranza egemonizzata dal Pd siano inefficaci", spiega il capogruppo FdI a Montecitorio Francesco Lollobrigida. (ANSA).