Fisco: Dogane, nessuna nuova norma,salvaguardiamo biliardino

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Nelle ultime ore, "nessuna nuova regolamentazione è intervenuta per modificare la normativa di settore già esistente. I biliardini, come sempre, potranno essere liberamente installati in tutti i luoghi aperti al pubblico in continuità con le regole del passato e secondo le modalità già previste". L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli torna con una nota sul tema dei biliardini dopo aver appreso "con rammarico le false notizie apparse sugli organi di stampa".

L'Agenzia, anzi, si è fatta promotrice di una norma, in discussione in Parlamento, che eliminerebbe gli obblighi di autodichiarazione ora previsti per gli esercenti.

"Si rassicura tutto il settore e tutti i giocatori - afferma il direttore generale Marcello Minenna - che anche per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il calcio balilla rappresenta uno dei giochi della storia e della tradizione di tutti noi italiani da salvaguardare e promuovere anziché da ostacolare, non essendo in alcun modo assimilabili ad apparecchi con vincita in denaro come videolottery e slot". (ANSA).