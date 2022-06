Fisco: Dogane, nessuna nuova norma,salvaguardiamo biliardino (2)

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Una norma del 2012, si legge nella nota, "ha inserito i biliardini fra quegli apparecchi le cui caratteristiche devono essere disciplinate da interventi ministeriali: ciò con l'intento di garantire la sicurezza dell'esercizio". Queste regole "valgono naturalmente solo nei luoghi aperti al pubblico e non per la vendita di biliardini a privati".

Un intervento normativo del 2020 "ha consentito all'Agenzia di intervenire come ente di regolazione". Nel 2021, nei mesi di maggio e giugno, "l'Agenzia ha adottato regole semplificate di autodichiarazione". Sotto l'aspetto tributario, per i biliardini esistenti, "da oltre venti anni, l'imposta sugli intrattenimenti" e anche qui "nulla è cambiato". Da ultimo, l'Agenzia "si è fatta promotrice di una nuova norma di semplificazione, che in questi giorni risulta essere in discussione in Parlamento. Verrebbero in tal senso eliminati, dagli obblighi certificativi posti dalle leggi oggi in vigore, proprio i biliardini". (ANSA).