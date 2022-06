Fisco: Bignami (Fdi), delega è disgrazia per Italia

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Fdi non si renderà complice di una votazione che consegna una disgrazia all'Italia di domani e a cui cercheremo di porre rimedio andando al governo. La maggioranza e il governo con questa legge sulla delega fiscale hanno preferito perseguire l'ennesimo compromesso al ribasso.

Per noi non è possibile mettere assieme idee di schieramenti politici che hanno una visione opposta del sistema fiscale". Lo afferma il deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione Finanze, Galeazzo Bignami.

"La sinistra ha un'idea del fisco come sistema redistributivo e punitivo del reddito che vuole togliere a chi più ha, per darlo a chi meno fa. Per Fratelli d'Italia bisogna premiare dando di più a chi fa di più, tutelando beni essenziali come la casa che è sacra perché acquistata con risparmi e con soldi già sottoposti a tassazione, e che non deve essere sottoposta a nuove tasse. Alternativi ad un esecutivo che si sta rivelando non il governo dei migliori, ma il peggiore dei governi possibili, Fratelli d'Italia vota contro questo provvedimento", conclude. (ANSA).