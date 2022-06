Fisco: Bergamini, bene delega, non aumenteranno tasse casa

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Appoggiare un governo di unità nazionale non è sempre facile perché si scontrano visioni e valori completamente opposti. E questo è accaduto anche sulla delega fiscale, votata oggi alla Camera dei Deputati. Forza Italia ha portato avanti le sue battaglie e, grazie all'impegno di tutti i parlamentari e dei membri del governo, non aumenteranno le tasse sulla casa dopo il 2026, non ci sarà alcuna tassa sulla successione, già abolita con i governi del Presidente Silvio Berlusconi, verrà superata l'IRAP, verranno ridotte e semplificate le aliquote IRPEF insieme a misure per imprese e famiglie. È chiaro che si può fare ancora di più, in particolare sulla pressione fiscale e su questo c'è l'impegno di governo e Parlamento per attuare una revisione delle attuali norme".

Lo dichiara in una nota la deputata di Forza Italia e sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento Deborah Bergamini. (ANSA).