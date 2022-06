Edilizia: Confartigianato Toscana, sbloccare crediti imposta

(ANSA) - FIRENZE, 22 GIU - "Il Governo deve prima possibile varare norme che sblocchino le cessioni dei crediti d'imposta".

E' l'appello di Giordano Cerofolini, presidente di Confartigianato Costruzioni Toscana, secondo cui "le continue modifiche alla disciplina degli incentivi in edilizia rischiano di bloccare definitivamente i cantieri e portare alla crisi in Toscana oltre 30mila aziende artigiane che lavorano nel settore e che occupano oltre 90mila persone".

Le banche, ricorda Cerofolini in una nota, "hanno cessato di acquistare i crediti d'imposta e le imprese si sono ritrovate senza liquidità. Purtroppo i continui cambiamenti delle norme hanno causato una situazione di grande incertezza e ora tante aziende non riescono a recuperare i crediti presenti nei propri cassetti fiscali per lavori già eseguiti e non possono pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi".

L'associazione dunque chiede di agire sulla norma, altrimenti "si rischia la chiusura di migliaia di aziende e l'inefficacia di incentivi essenziali per la riqualificazione del patrimonio edilizio e per conseguire il risparmio energetico e la riduzione dei costi delle bollette, oggi particolarmente onerose per le famiglie e per le imprese". (ANSA).