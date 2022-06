Donne-lavoro, esperienze e opportunità nel mondo delle coop

(ANSA) - CAMPOBASSO, 22 GIU - Opportunità al femminile e conciliazione vita-lavoro: le tematiche che toccano maggiormente la donna lavoratrice saranno al centro dell'approfondimento organizzato da Legacoop a Campobasso venerdì 24 giugno alle 10.

'Pinkcoop', questo il nome dell'evento che si terrà allo 'Spazio sfuso' di piazza Gabriele Pepe a Campobasso. Si parlerà di opportunità lavorative raccontando le esperienze di donne che operano all'interno di cooperative. Previsti gli interventi del presidente nazionale Legacoop, Mauro Lusetti, del direttore area Promozione di Coopfond, Gianluigi Granero, e della presidente della commissione Pari opportunità di Legacoop, Annalisa Casino.

"Sono molte le donne che attraverso le cooperative presenti sul territorio molisano si spendono per fornire i servizi e allo stesso tempo di diffondere una mentalità di sviluppo sostenibile - spiega Chiara Iosue, presidente Legacoop Molise . Avremo ancora una volta l'occasione per confrontarci, per sensibilizzare sull'importante strumento della cooperativa e per mettere sul tavolo i nodi che le aree interne come la nostra incontrano quotidianamente nell'attivazione di politiche per lo sviluppo e per il lavoro. Usciremo anche da questo confronto con tutti gli strumenti possibili per cercare di essere un volano solido e positivo verso l'occupazione". (ANSA).