Confcooperative, Welfare a rischio per 5mln di persone

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Le cooperative sociali "assistono 5 milioni di italiani. Sono state protagoniste nell'emergenza. Da anni suppliscono allo stato che non riesce più a garantire servizi di assistenza e presa in carico dei bisogni dei cittadini eppure la Pa non le premia tanto che vantano 2 miliardi di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione che per il 66% delle sue realtà non adegua le tariffe, nonostante siano trascorsi 3 anni dall'ultimo rinnovo contrattuale delle cooperative sociali. Mancato adeguamento che pesa per oltre 650 milioni di euro (dati riferiti alle sole associate a Confcooperative fonte Cento Studi Confcooperative)".

Lo dice Stefano Granata, riconfermato alla presidenza di Confcooperative Federsolidarietà dall'assemblea dei circa 400 delegati in rappresentanza delle 6100 cooperative aderenti.

E aggiunge: "Nel giro di qualche tempo ci troveremo a rinnovare il contratto di lavoro e due amministrazioni su tre non avranno ancora riconosciuto il rinnovo precedente. Gli aumenti hanno finito per gravare solo sui bilanci delle cooperative, mentre nel privato questo riconoscimento è in atto: a fronte di servizi qualificati ci sono tariffe adeguate". Per Granata "i divari sia per l'assistenza della terza età sia nella fascia dell'infanzia sono tanti. Con il Pnrr - spiega - la vera sfida è infrastrutturare i servizi sociali dove non ci sono o non sono al passo con le esigenze delle famiglie per ridurre davvero le disuguaglianze". In base all'ultima rilevazione Istat del 2021 sono 7 milioni di ultrasessantacinquenni, più di un anziano su due, che sono affetti da tre patologie croniche. Tra gli over85 la quota raggiunge i due terzi. Anche nella fascia 65-74 anni, le quote si confermano elevate (48,5% tra le donne e 39,6% tra gli uomini).

Sono circa 3.860.000 gli anziani con gravi difficoltà nelle attività funzionali di base (il 28,4% della popolazione di 65 anni e più). In forte svantaggio le persone anziane che vivono nel Sud e nelle Isole. Oltre il 50% degli anziani riceve aiuto dai familiari non in maniera esclusiva, il 17% si avvale di personale a pagamento e il 6,4% riceve aiuto da altre persone, come amici o associazioni di volontariato. (ANSA).