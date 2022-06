Catanzaro:Fiorita,due competenti per sicurezza e welfare

(ANSA) - CATANZARO, 22 GIU - Marinella Giordano, manager responsabile della sicurezza, Venturino Lazzaro, assessore al Welfare e Politiche sociali e Stefano Mancuso, consulente gratuito alle Politiche Green. Sono questi i primi nomi, annunciati nel corso di una conferenza stampa, dal candidato a sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita e che andrebbero a far parte della sua Giunta e amministrazione se domenica prossima dovesse prevalere nel ballottaggio su Valerio Donato.

"Una scelta - ha detto Fiorita - fatta in base alla capacità di affrontare i problemi e alle loro competenze. La Sicurezza prima di tutto".

Marinella Giordano, vice questore della Polizia e fino a pochi anni fa dirigente della Questura di Catanzaro, dovrebbe essere a capo dell'ufficio "Città sicura", "che avrà - ha spiegato il candidato a sindaco - il compito di predisporre azioni concrete per il contrasto dell'illegalità sul tutto il territorio della città e affrontare due temi particolarmente delicati: Viale Isonzo e periferia Sud, più in generale microcriminalità delle zone periferiche; e il problema di non facile soluzione della Movida". Il tema della Sicurezza per Fiorita è strettamente legato a quello delle politiche sociali e alla rimozione delle cause che generano violenza e degrado. "Le due cose - ha sottolineato - stanno insieme e questo significa affrontare i temi sul doppio binario del controllo del territorio sì, ma anche sul contrasto alla povertà educativa perché non lasciare nessuno indietro significa non lasciare nessuno senza una possibilità. Per questo Venturino Lazzaro, con la sua sensibilità, da sempre impegnato in questo campo, sarà l'uomo giusto per ridurre e rimuovere le disuguaglianze".

Insieme ai due sono molti i consulenti pronti a collaborare con la Giunta che Fiorita ha già in mente e che "hanno già dato la disponibilità a collaborare gratuitamente con l'amministrazione Fiorita, tra cui Stefano Mancuso, scienziato di prestigio mondiale e membro dell'Accademia dei Georgofili, che si occuperà delle politiche Green".

Marinella Giordano e Venturino Lazzaro, presenti all'incontro con la stampa, si sono detti "entusiasti e pronti al possibile incarico". (ANSA).