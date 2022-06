Banche: Bcc E-R; utile 2021 a 75,7 mln, raccolta a 16,77 mld

(ANSA) - BOLOGNA, 22 GIU - Si è chiuso con un utile di 75,7 milioni, 1,5 in più rispetto al 2020; una raccolta diretta pari a 16,77 miliardi, in crescita dell'11,9% e impieghi a clientela - cioè mutui, prestiti, finanziamenti a famiglie e imprese - a quota 12,90 miliardi di euro con un incremento dell'10,4%, l'esercizio 2021 delle banche di Credito Cooperativo dell'Emilia-Romagna. È quanto emerge dall'annuale assemblea di bilancio della Federazione Bcc Emilia-Romagna tenuta nei giorni scorsi a Bologna alla presenza dei vertici di Federcasse e dei dirigenti regionali di Confcooperative e Unioncamere.

"Le Bcc sono testimoni di un modo diverso di fare banca basato sulla mutualità e questo ne aumenta la competitività - osserva il presidente della Federazione Bcc Emilia-Romagna, Mauro Fabbretti -: il Credito Cooperativo non estrae risorse dai territori per portarle altrove ma, al contrario, reinveste sulle proprie comunità, che, a loro volta ci onorano con la loro fiducia. Questo dà vita a banche più solide e in grado di erogare credito ma anche di sostenere progetti e iniziative sul territorio".

Sono nove le banche di credito cooperativo emiliano-romagnole associate alla Federazione regionale - Banca Centro Emilia, Emil Banca, Bcc Felsinea, Banca Malatestiana, La Bcc ravennate forlivese imolese, RivieraBanca, RomagnaBanca, Bcc Romagnolo, Bcc Sarsina a cui si aggiunge la Banca di San Marino - operano con 351 sportelli, 9 in più rispetto al 2020, di cui oltre la metà in comunità con meno di 10.000 abitanti e rappresentano il 17,9% degli sportelli in regione. I nove istituti di credito sono oggi presenti in 162 Comuni, in 11 dei quali rappresentano l'unica presenza bancaria. (ANSA).