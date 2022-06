Alimentare: aziende, innovare per sostenere il Made in Italy (2)

(ANSA) - MILANO, 22 GIU - Il Rapporto Attività 2021 di Unione Italiana Food conferma l'amore globale per il food italiano e quello che rappresenta: le esportazioni dell'agroalimentare italiano hanno superato la soglia dei 50 miliardi di Euro, di cui circa 40 miliardi imputabili all'industria alimentare.

All'indomani di due anni estremamente difficili, i settori merceologici rappresentati da Unione Italiana Food hanno registrato performance nel complesso positive anche nel 2021.

Aumenta infatti, del 4%, il fatturato complessivo del settore, che ormai sfiora i 45 miliardi di euro.

Nel dolciario, bene, in particolare, il cioccolato (+7,8%) e i prodotti da forno (+6,7%). Cresce il caffè (+5,6%), mentre le performance dei prodotti vegetali (+6,7%, con punte per la cosiddetta IV gamma) e dei cibi funzionali (+7%) rispecchiano la nuova attenzione degli italiani a cercare il benessere anche nel cibo che portano in tavola. Bene, infine, anche i surgelati (+5,3%). (ANSA).