++ Inps-Upb, 380mila pensionati con Quota 100, spesi 23 mld ++

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Le domande per il pensionamento con Quota 100 accolte nel complesso tra il 2019 e il 2021 sono state poco meno di 380mila per una spesa effettiva - di consuntivo sino al 2021 e proiettata dal 2022 al 2025 - di circa 23,2 miliardi. Lo si legge in uno studio di Inps e Upb presentato oggi secondo il quale il numero delle domande è "ampiamente al di sotto di quelle attese" e l'importo è "inferiore di circa 10 miliardi rispetto ai 33,5 stanziati dal DL 4/2019". Secondo lo studio nel complesso con le persone che hanno maturato i requisiti e che fanno domanda successivamente si potrà arrivare a fine 2025 a 450mila persone. (ANSA).