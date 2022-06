Professioni: Ente biologi,a Bologna sfida economia circolare

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Oggi, più che mai, le imprese sono chiamate a ripensare i propri modelli di 'business' e i processi produttivi in chiave sostenibile", e "l'economia circolare, oltre ad avere un risvolto etico importante, rappresenta per le aziende una grande opportunità in termini di competitività, innovazione e creazione di valore per i propri clienti". Parte da queste premesse la tappa di Bologna (presso la Regione Emilia-Romagna - Terza Torre, in Viale della Fiera) del 'Previdenza in tour' dell'Enpab, Ente di previdenza ed assistenza dei biologi liberi professionisti, che si terrà il 24 giugno prossimo. L'iniziativa sarà aperta dalla presidente della Cassa pensionistica privata Tiziana Stallone. Dettagli e programma su www.enpab.it. (ANSA).