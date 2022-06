Inps: in Campania 229mila nuclei con Rdc, più di intero Nord

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - A maggio hanno percepito il Reddito o la Pensione di cittadinanza oltre 229mila famiglie in Campania, un numero superiore a quelle con il sussidio nell'intero Nord del Paese (224.134). E' quanto emerge dall'Osservatorio sul Reddito di cittadinanza secondo il quale nella sola provincia di Napoli sono oltre 147mila le famiglie con il beneficio, più della Lombardia e del Piemonte nel complesso (133.570). In Campania sono coinvolte dal sussidio 562.754 persone a fronte delle 426.634 dell'intero Nord. Al Nord l'assegno medio a famiglia assistita è di 477 euro, circa 100 euro in meno di quello medio del Sud (572 euro) mentre quello medio in Italia sfiora i 542 euro. (ANSA).