Giochi: Abi, settore ad alto rischio riciclaggio

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - "Il settore del gioco è individuato dal quadro normativo europeo come uno dei settori ad elevato rischio di riciclaggio e quindi viene richiesta la cosiddetta verifica rafforzata in apertura di un rapporto e per la continuità dello stesso rapporto con il cliente". E' quanto ha detto il direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, rispondendo a una domanda in commissione banche sulle chiusure dei conti correnti da parte degli istituti di credito ai concessionari di gioco legale in Italia.

"Avevamo avviato anche un'interlocuzione con l'autorità competente per la vigilanza sul settore del gioco e quindi con l'Agenzia dei monopoli e delle dogane per individuare soluzioni che però sono normative non solo nazionali. L'obiettivo dovrebbe essere quello di individuare un conto corrente semplificato con una limitata operatività e cui possa corrispondere anche una minore complessità degli adempimenti in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Ma questo - ha aggiunto Sabatini - è un elemento che deve trovare collocazione nella disciplina delle autorità e una compatibilità con il quadro normativo europeo". (ANSA).