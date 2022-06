Gas: Istat, prima fonte per riscaldamento e acqua calda (2)

(ANSA) - ROMA, 21 GIU - Il 98,6% delle famiglie dispone di impianti o apparecchi singoli (fissi o portatili) per il riscaldamento dell'abitazione; la quota residua di famiglie prive di riscaldamento risiede soprattutto nel Mezzogiorno. Il 99,6% delle famiglie ha un sistema per produrre acqua calda nella propria abitazione.

Per oltre due terzi delle famiglie (71,2%), rileva l'Istat, il sistema di riscaldamento e di produzione dell'acqua calda coincidono: si tratta di impianti centralizzati o autonomi, come caldaie, termostufe, termocamini, impianti solari termici o di teleriscaldamento. Il 44,5% delle famiglie è dotato di più sistemi per il riscaldamento, tra impianti centralizzati, autonomi e apparecchi singoli, di diverso tipo e fonte di alimentazione. Gli apparecchi singoli (come stufe, camini, pompe di calore monosplit) sono presenti nelle metà delle famiglie, anche se utilizzati in gran parte dei casi come sistemi ausiliari. (ANSA).